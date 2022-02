"Spaziergänger" ziehen vors Privathaus von Illertissens Bürgermeister Eisen

Plus Hunderte demonstrierten in Illertissen wieder gegen die Corona-Maßnahmen. Etwa die Hälfte entschied sich, vor das Wohnhaus des Bürgermeisters Eisen zu ziehen.

Wie jede Woche, haben auch an diesem Sonntag wieder Gegner und Gegnerinnen der Corona-Maßnahmen in Illertissen demonstriert. Mit Tröten, Trillerpfeifen und Trommeln machten sie lautstark auf sich aufmerksam. Die Zahl der Demonstrierenden war laut Polizeiinspektion Illertissen mit rund 450 Teilnehmenden zwar geringer als sonst, die Wahl der Route dafür aber neu: Die Demonstration führte vor das Wohnhaus von Bürgermeister Jürgen Eisen. Das ist "komplett daneben", sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion.