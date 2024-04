Feuerwehr löscht Brand in einem Container in Tiefenbach

Die Feuerwehren Tiefenbach, Bellenberg und Illertissen rücken wegen eines Feuers in Tiefenbach aus. Kartonagen und Bauschutt sind dort in Brand geraten.

Zu einem "Feuer in einem Container, das auf ein Haus überzugreifen droht" sind die Feuerwehren Tiefenbach, Bellenberg und Illertissen am Sonntagnachmittag kurz nach 15 Uhr alarmiert worden. Die örtliche Wehr hatte nur ein paar Meter von ihrem Gerätehaus bis zum Brandobjekt zurückzulegen und konnte das Feuer deshalb löschen, noch bevor die benachbarten Wehren zur Unterstützung eingetroffen waren. In einem Container waren Kartonagen und anderer Bauschutt aus bislang nicht bekannter Ursache in Brand geraten. Das frisch renovierte ehemalige Rathaus, an dessen Rückseite der Container stand, blieb unversehrt. Dank des schnellen Einsatzes war kein Schaden entstanden, sodass Feuerwehren, Polizei und Rettungsdienst bald wieder abrücken konnten. (wis)