Umbau an der Jedesheimer Kreuzung: Bringen neue Ampeln eine Verbesserung?

Nach Unfällen an der Kreuzung bei Jedesheim sind jetzt die Ampelanlagen umgebaut worden. Fahrerinnen und Fahrer müssen sich auf längere Wartezeiten einstellen.

Wenn dieser Umbau der Lichtzeichenanlage an den beiden bisher unfallträchtigen Kreuzungen zwischen Illertissen und Jedesheim nicht mehr hilft, Unfälle zu vermeiden, dann sind auch die Experten der Straßenverkehrsbehörden mit ihrem Latein am Ende: Beide Linksabbiegerspuren, sowohl auf der Staatsstraße 2031 (Memminger Straße) in Richtung Süden als auch auf der Staatsstraße 2018 (Autobahnzubringer) in Richtung Westen, erhielten am Freitagvormittag je zwei neue Ampeln mit Linksabbiegerpfeil.

An der Jedesheimer Kreuzung sind nun Verkehrs-Zählanlagen installiert

Diese sind in eigenen Phasen so geschaltet, dass der Gegenverkehr Rot sieht, wenn die Linksabbieger grünes Licht haben. Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, sind oben auf den Ampelmasten sowie in der Fahrbahn Verkehrs-Zählanlagen installiert, die im Bedarfsfall die Lichtzeichenanlagen so steuern, dass möglichst kurze Wartezeiten entstehen. Grundsätzlich müssen die Autos aber nun etwas länger warten, da durch die Linksabbiegerampeln eine Phase mehr als bisher im Ablauf der Schaltungen zu berücksichtigen ist. Wer aber beispielsweise nachts vor eine rote Ampel kommt und wenn sonst keine weiteren Fahrzeuge im Kreuzungsbereich sind, darf damit rechnen, schnell grünes Licht zu bekommen, weil die Zählanlagen sofort feststellen, welche Seite nun freie Fahrt benötigt.

An den beiden durch eine Spange verbundenen Kreuzungen hatten sich immer wieder Unfälle ereignet – zuletzt zweimal innerhalb weniger Tage.