Und wieder kracht es an der Kreuzung bei Jedesheim

Zwei Autos stoßen auf der Kreuzung des Autobahnzubringers zusammen. Die Aussagen der Fahrenden widersprechen sich. DDie Polizei hofft auf die Hilfe von Zeugen.

Wieder einmal hat es gekracht an der oberen Kreuzung des Autobahnzubringers zwischen Jedesheim und Illertissen. Immer wieder sind dort in den vergangenen Monaten und Jahren Fahrzeuge zusammengestoßen. Doch nach dem Unfall am Freitagabend gibt es widersprüchliche Aussagen der Beteiligten. Deswegen hofft die Polizei jetzt auf Zeugenaussagen, die Licht in die Sache bringen können.

Bisher steht nach Angaben der Polizei Folgendes fest: Eine 49-jährige Frau kam gegen 20.45 Uhr mit ihrem dunklen VW-Golf von der Autobahn her und wollte nach links in die Abfahrt zur Staatsstraße 2031 – Memminger Straße – abbiegen. Sie gab der Polizei gegenüber an, dass die Ampel für ihre Fahrbahn grünes Licht zeigte. Von Dietenheim her kam ein 21-Jähriger mit einem weißen Audi A5 entgegen, der gegenüber der Polizei aussagte, dass er die Kreuzung passieren wollte - die Ampel habe gelb gezeigt.

Unfall bei Illertissen: Polizei geht von 14.000 Euro Schaden aus

Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden gegen die nördliche Leitplanke geschleudert und blieben mit der Front in Richtung Autobahn stehen. Beide Beteiligte, die jeweils allein in ihren Autos saßen, wurden leicht verletzt. Allerdings schätzt die Polizei den entstandenen Sachschaden auf mindestens 14.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr Jedesheim wurde während ihrer Jahresversammlung zu dem Unfall alarmiert und kümmerte sich um die Absicherung und das Aufräumen der Unfallstelle sowie die Verkehrslenkung. Die Feuerwehr Illertissen sperrte die Zufahrt vom Kreisverkehr an der Autobahn her.

Wie die Polizei mitteilt, gibt es Zweifel an dem von den Beteiligten geschilderten Unfallhergang. Aufgrund der Ampelschaltung muss erst noch geprüft werden, ob die bisherigen Aussagen so richtig sein können. Angesichts des Verkehrs zur Unfallzeit ist es wahrscheinlich, dass der Crash von anderen Autos aus beobachtet wurde. Deshalb werden unbeteiligte Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter Telefon 07303/96510 zu melden.