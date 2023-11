Zug bleibt nach Defekt im Bahnhof Illertissen liegen: Es gibt Verspätungen

Weil ein Maschinenteil heißgelaufen war, bleibt ein Zug am Samstagmorgen in Illertissen liegen. Sogar die Feuerwehr muss kurzzeitig anrücken.

Ein Regionalzug der Deutschen Bahn ist am Samstagmorgen um kurz nach 10 Uhr im Bahnhof Illertissen stehenbleiben. Ein Maschinenteil am Triebfahrzeug war heißgelaufen. Deshalb wurde die Feuerwehr Illertissen alarmiert, die nach Rücksprache mit dem Triebfahrzeugführer und dem Notfallmanager das glühende Teil mit Wasser kühlte. Nach einer halben Stunde konnte die Feuerwehr wieder abrücken, der Zug blieb auf Gleis 1 stehen.

Die zentrale Pressestelle der DB in Berlin teilte am Mittag mit, dass es "wegen eines Defekts an einem Triebfahrzeug zwischen Neu-Ulm und Kellmünz" zu "geringfügigen Verspätungen" komme, die "sich im Fünf-Minuten-Bereich bewegen". Es werde deshalb kein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Defekter Zug in Illertissen: Verspätungen zwischen Ulm und Kempten

Auf der Internet-Fahrplanauskunft der DB waren allerdings Verspätungen bis zu einer halben Stunde angegeben. Dazu wurde gegen 11 Uhr folgende Meldung bei allen Zügen bis in den Nachmittag hinein veröffentlicht: "Illertissen - Ulm Hbf: Störung. Weiterhin Reparatur an einem Zug in Illertissen. Streckenabschnitt eingleisig befahrbar. Beeinträchtigungen zwischen Ulm Hbf und Kempten (Allgäu) Hbf. In der Folge kommt es jetzt zu Verspätungen. Informationen zur Dauer der Störung liegen nicht vor."