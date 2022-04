Zum Sprachkurs für Ukraine-Flüchtlinge gibt es auch eine Kinderbetreuung

Acht Online-Kurse hat die Volkshochschule im Kreis Neu-Ulm bereits gestartet. Ein zusätzliches Angebot umfasst jetzt auch die Betreuung.

Die Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm baut ihr Angebot für Geflüchtete aus der Ukraine weiter aus. Nachdem mittlerweile acht Online-Deutschkurse für Ukrainerinnen und Ukrainer gestartet sind, soll es nun auch einen Präsenzkurs geben. Das Besondere: Die Teilnehmenden können parallel dazu eine Kinderbetreuung nutzen.

Der A1.1-Kurs startet kommenden Dienstag, 5. April, und findet immer dienstags von 9.30 bis 11 Uhr in der Vhs-Geschäftsstelle in Illertissen statt. Die Kinderbetreuung wird in räumlicher Nähe zum Kurs eingerichtet. Bei der Anmeldung muss lediglich das Alter des Kindes angegeben werden. Ein darauf aufbauender A1.2-Kurs soll dann im Juli folgen. Anmelden kann man sich für die Kurse auf der Internetseite der Volkshochschule www.vhs-neu-ulm.de. (AZ)