Kellmünz

Für einen stabilen Wald: Wie Bäume richtig gepflanzt werden

Plus Die meisten Fehler bei der Aufforstung passieren ganz am Anfang. Forstwirtschaftsmeister Joachim Geyer erklärt in einem Wald bei Kellmünz, worauf es ankommt.

Von Thomas Vogel

Wenn Bäume im jugendlichen Alter unvermittelt umfallen, dann könnte die Ursache in ihrer ganz frühen Kindheit liegen. "Der Baum vergisst nichts", diese Aussage wird Joachim Geyer an mehreren Stellen seines lebendigen, mit Übungen garnierten Vortrags tätigen. Der Forstwirtschaftsmeister vom Walderlebniszentrum Roggenburg hält ihn draußen im Walde, genauer gesagt am Rande einer Lichtung. Die Waldgenossenschaft Kellmünz hat dort gerade viel zu tun. Stürme und der Borkenkäfer haben in ihren Fichtenbeständen in den vergangenen Jahren große Lücken gerissen, die Wiederaufforstung ist in vollem Gange. Doch wie pflanzt man einen Baum im Wald eigentlich korrekt?

