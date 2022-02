Als die Briefe noch per Kutsche nach Kettershausen kamen

Plus Der Großvater von Matthias Perchtold aus Kettershausen war Postkutschenfahrer. Sein Enkel kann heute noch einiges über die damalige Zeit erzählen.

Das alte Foto von dem "Post-Omnibus" mit seinen zwei Pferdestärken und dem uniformierten Postillion erinnert an eine Zeit, in der die Zustellung und Verteilung von Briefen und Paketen noch ganz anders ablief als heute. Die Postkutsche auf dem Bild war einst zwischen Babenhausen und Krumbach unterwegs. Im Dienst des Königlich Bayerischen Postwesens lenkte vor inzwischen mehr als hundert Jahren Alois Ritzel aus Bebenhausen das Fuhrwerk.