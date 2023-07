Großes Fest in Kettershausen: Die Feuerwehr wird 150

Plus Rund 50 Gruppen und Vereine kamen nach Kettershausen, um mit der örtlichen Feuerwehr ihr großes Jubiläum zu feiern. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer gab es viel zu sehen.

Weiß-blauer Himmel, darunter glänzend polierte rote Feuerwehroldtimer, festliche wie originelle Festwagen, viele Gruppen und Vereine aus dem Ort und der Region: Der prächtige Festumzug am Sonntagnachmittag war ein Höhepunkt bei den Feierlichkeiten zum 150-jährigen Gründungsjubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Kettershausen. Für die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer bot der abwechslungsreiche Umzug viele Attraktionen und Anlass zum Applaudieren.

Von Bebenhausen aus setzte der Zug sich in Bewegung. Den Anfang machte die Feuerwehr Weißenhorn. Ihr Löschfahrzeug, ein Opel Blitz, sei Baujahr 1956, sagte Bürgermeister Markus Koneberg, der den Umzug moderierte. Fröhlich winkende Schul- und Kindergartenkinder schlossen sich an. Mit geschmückten Leiterwagen und Körben ausgestattet folgte die "Gärtnerinnen" des Obst- und Gartenbauvereins Kettershausen-Bebenhausen und die Chorgemeinschaft Kettershausen-Bebenhausen hatte gar ein Klavier auf ihrem Festwagen platziert.