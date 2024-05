Kettershausen macht auch in den nächsten Jahren neue Schulden

Kettershausen investiert viel – und muss bis 2027 einige Kredite aufnehmen. Für welche Projekte in den kommenden Jahren die größten Ausgaben anstehen.

Große Investitionen und steigende Schulden: Das Zahlenwerk für den Kettershauser Haushalt 2024 – samt Finanzplan bis 2027 – das die stellvertretende Kämmerin Corinna Eberhardt bei der Gemeinderatssitzung vortrug, zeigt, dass für die Realisierung der Vorhaben der Gemeinde weitere Schulden notwendig sind. 2023 musste Kettershausen zum ersten Mal seit mehreren Jahren wieder neue Kredite aufnehmen. Der Ausblick auf die kommenden Jahre zeigt, dass sich dieser Trend wohl fortsetzt.

Größter Investitionsposten im Haushalt 2024 ist für Kettershausen der Bau der Kindertagesstätte bei der Grundschule. Im März 2023 begannen die Arbeiten, im kommenden Kindergartenjahr soll hier der Betrieb starten. 800.000 Euro zuzüglich 240.000 Euro Haushaltsrest sind hier angesetzt. Gleichzeitig wird mit Zuschüssen in Höhe von 500.000 Euro (2024) und 146.000 (2025) gerechnet.

Für den Umbau des ehemaligen Pfarrhof zum Rathaus stehen dieses Jahr 500.000 Euro im Plan, nächstes Jahr folgen weitere 100.000 Euro. Erst kürzlich hatte Architekt Rolf Steinhauser über den aktuellen Plan- und Sachstand informiert. Demnach sollen die Arbeiten im Juni beginnen. Die geschätzten reinen Bauwerkskosten bezifferte der Architekt mit 385.000 Euro.

2025 wird Kettershausen am meisten für ein neues Feuerwehrhaus ausgeben

Mächtigster Posten im Jahr 2025 wird der Neubau eines Feuerwehrhauses sein. Hier werden 2,3 Millionen Euro angesetzt. Heuer sind es 200.000. Ein erster Entwurfsplan für die Neugestaltung des Areals Waldstraße, wo nach Möglichkeit unter anderem auch das neue Feuerwehrhaus gebaut werden könnte, wurde kürzlich vorgestellt. Dieser Entwurfsplan sah hier zudem ein neues Dorfgemeinschaftshaus mit Saal vor. Unter dem Haushaltsposten "Gemeindehalle" wird hier mit 500.000 Euro (2025) und 1,5 Millionen Euro (2026) kalkuliert.

Wie bei der damaligen Sitzung deutlich wurde, besteht hinsichtlich der Planung noch Änderungs- und Gesprächsbedarf. Und auch Fördergelder sollen fließen: So darf für die Feuerwehr mit Zuschüssen von insgesamt rund 220.000 Euro in den Jahren 2024 und 2025 gerechnet werden. Dazu gehört auch die Anschaffung des bestellten Mannschaftstransportwagens.

Breitbandausbau ist auch 2024 und 2025 weiterhin Thema in Kettershausen

Der nach wie vor laufende Breitbandausbau schlägt dieses und nächstes Jahr mit je 500.000 Euro zu Buche. Dem gegenüber stehen Zuschüsse mit jeweils 450.000. Ein weiterer größerer Posten im Zahlenwerk für den Haushalt 2024 ist der Erwerb von Bauland. Nämlich 223.000 Euro für ein anvisiertes Baugebiet in Mohrenhausen. 328.000 Euro an Investitionszuschuss sieht die Haushaltskasse 2024 für das neue Funktionsgebäude des TSV vor. Für Straßenbauarbeiten im Zuge des Breitbandausbaus, für das Baugebiet "Bebenhausen Süd" für die das geplante Baugebiet Mohrenhausen wird heuer mit insgesamt rund 220.000 Euro an Ausgaben gerechnet.

Die Investitionsumlage für die Mittelschule in Babenhausen ist für die Jahre bis 2026 mit rund 30.000 Euro, dann mit 165.000 Euro und 111.000 Euro angesetzt. Hier kommen die dortige Sanierung und Baumaßnahmen zum Tragen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung erhöht sich in Kettershausen wohl auf 1350 Euro

Die Kreisumlage steigt heuer auf knapp 1,0 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 871.000 Euro. Die VG-Umlage ist mit gut 209.000 (Vorjahr 195.000 Euro) berechnet. Zu den steigenden Umlagen bemerkte Bürgermeister Markus Koneberg, dass diese "leider nicht groß beeinflussbar seien". Der Haushaltsplanansatz für die Personalausgaben beläuft sich auf etwa 1,6 Millionen Euro. Hier sind laut Koneberg anstehende Tariferhöhungen eingenommen. Das Rechnungsergebnis 2023 erbrachte Personalausgaben von knapp 1,4 Millionen Euro.

Insgesamt umfasst der Haushalt ein Gesamtvolumen von rund 7,8 Millionen Euro. Auf den Verwaltungshaushalt (aus dem die Gemeinde die laufenden Kosten bestreitet) entfallen hierbei rund 4,3 Millionen Euro und auf den Vermögenshaushalt (aus dem die Investitionen und Bauvorhaben finanziert werden) 3,5 Millionen Euro. Der Schuldenstand betrug Ende letzten Jahres 800.000 Euro. Für heuer rechnet man mit einer Kreditaufnahme von ungefähr 1,7 Millionen Euro. Damit würde sich die Pro-Kopf-Verschuldung in Kettershausen von 427 Euro auf 1350 Euro erhöhen. In den folgenden drei Jahre sind weitere Kredite von jeweils rund 2,4 Millionen Euro, 940.000 Euro und 170.000 Euro angesetzt.

Dem Vortrag der Kämmerin folgte abschließend keine Diskussion und der Haushaltsplan für 2024 samt Finanzplan bis 2027 wurde vom Gemeinderat einstimmig verabschiedet