Kirchdorf an der Iller

09:11 Uhr

A7 nach Unfall gesperrt: Kleinlaster wohl alleinbeteiligt umgekippt

Auf der A7 bei Kirchdorf an der Iller ist ein Kleinlaster umgekippt.

Die A7 bei Kirchberg an der Iller ist nach einem Unfall am Donnerstagmorgen aktuell noch immer blockiert. Es ist mit Stau und Verkehrsbehinderungen in Richtung Ulm zu rechnen.

Nach einem Unfall am Donnerstagmorgen war die A7 bei Kirchdorf an der Iller (Kreis Biberach) in Fahrtrichtung Ulm gesperrt. Ein Kleinlaster war umgekippt, wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. Wohl alleinbeteiligt stürzte das Fahrzeug um. Gegen 6.15 Uhr wurde der Unfall gemeldet. Alle Fahrspuren in Richtung Norden waren danach blockiert. Nach einer Stunde hätte eine Spur wieder für den Verkehr freigegeben werden können. Gegen 9 Uhr hielt die Sperrung der rechten Fahrspur noch an. Es ist mit Stau und Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Ob bei dem Unfall Personen verletzt wurden, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen. Unklar blieb auch, was der Kleinlaster geladen hatte. (AZ) Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.

