Ursache für Waldbrand bei Herretshofen ist noch nicht gefunden

Sechs Feuerwehren und ortsansässige Landwirte helfen zusammen, um den Waldbrand bei Kirchhaslach zu löschen. Die Brandursache kennt die Polizei weiterhin nicht.

Am Waldrand zwischen dem Kirchhaslacher Ortsteil Herretshofen und Ebershausen im Landkreis Günzburg ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei-Pressestelle in Kempten teilte mit, dass die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache noch im Gange sind. Entgegen erster Vermutungen war es eine Autofahrerin, die den Brand von der Haseltalstraße aus bemerkte und einen Notruf absetzte. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehren aus Herretshofen, Kirchhaslach, Babenhausen, Dietershofen, Oberschönegg und Ebershausen konnte das Feuer schnell gelöscht und die Umgebung mit viel Wasser vor einer Ausbreitung des Brandes geschützt werden.

Auch umliegende Landwirte unterstützten die Feuerwehren, indem sie Vakuumfässer mit Löschwasser in größerer Menge anlieferten. Somit war es auch nicht nötig, eine vorsichtshalber am mehrere hundert Meter entfernten Haselbach vorbereitete Wasserentnahmestelle in Betrieb zu nehmen, was einen beträchtlichen Aufwand an Schlauchleitungen erfordert hätte. (wis)