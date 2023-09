Von der Sonne geblendet: Autofahrer prallt gegen Traktor

Die tief stehende Sonne hat am Montagnachmittag bei Kirchhaslach einen Unfall ausgelöst. Es entstand großer Sachschaden.

Bei einem Unfall nahe Kirchhaslach ist am Montagabend ein Autofahrer leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 22-Jährige gegen 17.30 Uhr auf der Staatsstraße 2017 von Hörlis kommend in Richtung Kirchhaslach unterwegs. Durch die tief stehende Sonne wurde der Fahrer geblendet und sein Auto geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem Traktorgespann. Der Unfallverursacher zog sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich in das Krankenhaus Krumbach gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt laut Polizei rund 19.000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehren Kirchhaslach und Greimeltshofen mit etwa 24 Mann, eine Rettungswagen-Besatzung sowie eine Streife der Polizeiinspektion Memmingen. (AZ)