Landkreis Neu-Ulm

18:09 Uhr

Abschiedsfeier von Thorsten Freudenberger: Ein Landrat sagt Servus

Landrat Thorsten Freudenberger sagt Servus: In Senden fand seine Abschiedsfeier statt. Stellvertreter Erich Winkler übernimmt übergangsweise.

Plus Der Kreis Neu-Ulm verabschiedet Thorsten Freudenberger nach fast zehn Jahren. Was er nach München mitnimmt - und was ihm auch als Abgeordneter wichtig bleibt.

Von Rebekka Jakob Artikel anhören Shape

Servus - das kann für Willkommen genauso stehen wie für Abschied. Bewusst stand die Feier des Landkreises Neu-Ulm am Freitagnachmittag in Senden unter diesem Motto, verriet Stellvertretender Landrat Erich Winkler den Festgästen. Denn mit dieser Feier sollte Thorsten Freudenberger zwar aus seinem Amt als Landrat offiziell verabschiedet werden - doch als neu gewählter Landtagsabgeordneter bleibe er dem Kreis ja weiterhin verbunden und erhalten. Wobei: "Wäre es nach ihm gegangen, hätten wir gar nichts gemacht. Er hätte gesagt, das passt schon."

Innenminister Joachim Herrmann stellte dem "MdL in Lauerstellung" für seine Landratsarbeit ein sehr gutes Zeugnis aus. Freudenberger hinterlasse einen Kreis Neu-Ulm, der stark und zukunftsfähig sei - und "sogar noch besser aufgestellt als vor neuneinhalb Jahren". Der Innenminister erinnerte daran, dass diese Zeitspanne von Krisen geprägt war. Der Landrat, aber auch besonders seine Mitarbeitenden, hätten die Herausforderungen durch Flüchtlingskrisen und Corona-Pandemie mit großem Engagement bewältigt. Mitgebracht hatte Herrmann einen bayerischen Löwen als Abschiedsgeschenk - der solle zugleich dem neuen Abgeordneten ein Zeichen dafür sein, bayerische Interessen immer im Blick zu behalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen