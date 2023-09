Als rettender Engel auf der A7: Läuft das immer pannenfrei, Susa Bobke?

Seit 30 Jahren ist die Allgäuerin als Pannenhelferin im Einsatz. Ein Podcast-Gespräch über Pannenhilfe, Benzin im Blut und die Rettung von Menschen und Tieren.

Wenn sie mit ihrem gelben Mobil um die Ecke biegt, ist die Erleichterung meistens groß: Susa Bobke ist Pannenhelferin des ADAC und dann zur Stelle, wenn irgendwo im Allgäu ein Auto oder Motorrad mit einer Panne liegen bleibt. Seit 30 Jahren macht sie diesen Job, bei dem sie ihre Leidenschaft fürs Schrauben und Reparieren ausleben kann.

Bin dahin war es kein einfacher Weg - denn in ihrer Heimat Schleswig-Holstein gab es für die junge Frau damals keine Mechaniker-Lehrstelle. Im Podcast-Gespräch mit Rebekka Jakob und Ronald Hinzpeter spricht sie darüber, wie es sie vom anderen Ende der Autobahn A7 ins Allgäu verschlagen hat, welche Problemfälle am Straßenrand sie am häufigsten löst und wie die Kunden reagieren, wenn statt des erwarteten Mechanikers eine Mechanikerin aus dem Servicefahrzeug steigt. Dazu gibt es unter anderem Tipps für Autofahrerinnen und Autofahrer, was sie unbedingt dabeihaben sollten, um für eine eventuelle Panne bestens vorbereitet zu sein.

Susa Bobke mit ihrem Pannenhilfe-Mobil. Foto: Stephan Schöttl (Archivbild)

Im Podcast geht es aber auch um eine andere Leidenschaft von Susa Bobke: Die Buchautorin ist Jägerin und Falknerin und hat zu einem Reh eine ganz besondere Beziehung aufgebaut. Wie es dazu kam, dass sie das Rehkitz Schneewittchen bei sich aufnahm, und wie sich dadurch ihr Leben verändert hat, erzählt sie ebenfalls in dieser Episode von Studio West: Der Donau-Iller-Podcast.

Der Podcast mit Susa Bobke bei Spotify, Apple Podcasts und Co.

Das Gespräch können Sie sich in diesem Artikel anhören (weiter oben, unterhalb des Bildes) – aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und vielen weiteren Anbietern:

