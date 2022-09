Angepasster Corona-Impfstoff am Montag im Kreis Neu-Ulm verfügbar

Auch der BA.4/BA.5-Impfstoff kommt jetzt im Landkreis Neu-Ulm zum Einsatz. Wo er verimpft wird und wer die Auffrischungsimpfungen bekommen kann.

Ein weiterer angepasster Impfstoff gegen das Coronavirus steht ab Montag, 26. September, im Impfzentrum des Landkreises in Weißenhorn zur Verfügung. Dann wird auch der BA.4/BA.5-Impfstoff zum Einsatz kommen, berichtet das Landratsamt. Der Impfstoff ist für Auffrischungsimpfungen (Dritt- und Viertimpfungen) ab zwölf Jahren zugelassen. Erst- und Zweitimpfungen sind mit dem angepassten Impfstoff nicht zugelassen.

Bereits seit dem 12. September ist der angepasste BA.1-Impfstoff gegen das Coronavirus im Impfzentrum im Einsatz. Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat eine Empfehlung ausgesprochen, sich bei Auffrischungsimpfungen mit den neuen Impfstoffen, die speziell gegen die Omikron-Varianten entwickelt wurden, boostern zu lassen.

Hier kommen die modifizierten Corona-Impfstoffe im Kreis Neu-Ulm zum Einsatz

Mit den modifizierten Impfstoffen soll der Impfschutz gegen die Omikron-Varianten verbessert werden. Hintergrund ist, dass aufgrund der Mutationen des Coronavirus der Impfschutz der bisherigen Vakzine niedriger ist, da diese Impfstoffe auf die ursprüngliche Virusvariante ausgelegt sind.

Die modifizierten Impfstoffe kommen im Impfzentrum des Landkreises in Weißenhorn, der Impfstelle in Neu-Ulm sowie bei den mobilen Sonderimpfaktionen zum Einsatz. Das Impfzentrum in Weißenhorn, Kammerlander Straße 1, ist Montag, Mittwoch und Freitag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Die Impfstelle in Neu-Ulm, Augsburger Straße 23-25, ist alle drei Wochen jeweils von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Die nächsten Termine sind Sonntag, 2., und 23. Oktober.

Zusätzlich finden im Landkreis Neu-Ulm wieder regelmäßige mobile Impfaktionen mit dem Impfbus statt. Möglich sind hier Impfungen ab fünf Jahre, Erst- und Zweitimpfungen sowie die erste und zweite Auffrischungsimpfung/Booster-Impfung. Im Vier-Wochen-Rhythmus werden ab Oktober jeweils die Orte Nersingen, Senden, Illertissen und Altenstadt angefahren. Die Termine im Überblick:

Senden, Möbel Inhofer, 27. September und 25. Oktober von 14 bis 18 Uhr.

Inhofer, 27. September und 25. Oktober von 14 bis 18 Uhr. Vöhringen , Hettstedter Platz 1, 29. September von 14 bis 18 Uhr

, Hettstedter Platz 1, 29. September von 14 bis 18 Uhr Illertissen , V-Markt, 4. Oktober von 14 bis 18 Uhr

, V-Markt, 4. Oktober von 14 bis 18 Uhr Altenstadt , Aldi , 11. Oktober von 14 bis 18 Uhr

, , 11. Oktober von 14 bis 18 Uhr Nersingen , Rathaus, 18. Oktober von 14 bis 18 Uhr

Weitere Infos gibt es auf der Internetseite des Landratsamtes. (AZ)