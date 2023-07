Die Folgen des Unwetters sind noch immer nicht aufgeräumt

Die Schäden, die Sturmtief Ronson im Kreis Neu-Ulm angerichtet hat, sind offenbar schwerer als gedacht. Das schränkt auch das Freizeitangebot aktuell ein.

Geknickte Bäume, abgerissene Äste: Vor allem im südlichen Landkreis Neu-Ulm ist immer noch deutlich zu sehen, dass vor zehn Tagen ein heftiges Unwetter über die Region gefegt ist. Sturmtief Ronson hat massive Schäden angerichtet. Sie alle zu entfernen, wird noch eine ganze Weile dauern.

Besonders vom Unwetter in der Nacht vom 11. Juli auf den 12. Juli betroffen war Kellmünz. Hier mussten zeitweise sogar Straßen gesperrt werden. Schlimm erwischt hat es dabei auch den Archäologischen Park Caelius Mons. Einige der Bäume auf dem Gelände des spätrömischen Kastells wurden entwurzelt oder abgeknickt. Vom Museumsturm, in dem die Geschichte der römischen Provinz Raetien erzählt wird, hat der Sturm Dachziegel herunter geweht. Bis die Schäden beseitigt sind, bleibt der Archäologische Park aus Sicherheitsgründen zunächst geschlossen. Erst, wenn eine Gefährdung für Besucherinnen und Besucher ausgeschlossen werden kann, soll der Archäologische Park wieder geöffnet werden.

Wanderwege in Illertissen sind nur eingeschränkt begehbar

Einschränkungen gibt es auch in Illertissen. Dort sind aufgrund der Sturmschäden die städtischen Wanderwege derzeit nur eingeschränkt begehbar. "Der Sturm vergangene Wochen hat doch mehr Schaden angerichtet wie bisher angenommen - vor allem im Wald sind Windbrüche noch nicht beseitigt", sagt Susanne Schewetzky, Sprecherin der Stadtverwaltung. Die Stadt hatte die Schäden nach Prioritäten abgearbeitet - erst wurden Straßen frei gemacht, danach die Liegenschaften wie Kitas, Schulen, Spielplätze, Rathäuser und Mehrzweckhallen.

Wegen der hohen Anzahl an Baumschäden konnte das Bauhof-Team erst seit diesem Donnerstag an den Wanderwegen wie Weiherhalde, Bienenwanderweg, Nordic-Walking-Weg und Trimm-Dich-Pfad mit den schwierigen Aufräumarbeiten beginnen. "Sehr viele große Äste hängen noch in den Baumgipfeln und können bereits bei leichtem Wind herunterfallen. Daher bitten wir unsere Bürger aus Sicherheitsgründen vorerst nicht in den Wald zu gehen, bis unser Bauhof mit den Aufräumarbeiten fertig und die Unfallgefahr gebannt ist", warnt die Stadtverwaltung.

In Osterberg ist das Betreten des Waldes derzeit verboten

Das Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten hatte bereits kurz nach dem Unwetter davor gewarnt, im Wald unterwegs zu sein. Waldbesitzer wurden aufgefordert, so bald wie möglich die Sturmschäden in ihren Wäldern aufzuräumen. Auch die Gemeinde Osterberg ist noch mit den Aufräumarbeiten in ihrem Gemeindewald beschäftigt. Momentan ist deshalb das Betreten des Osterberger Waldes bis auf Weiteres aus Sicherheitsgründen verboten, informiert Bürgermeister Martin Werner auf der Internetseite der Gemeinde.