NU oder ILL: Auf welches Kennzeichen fahren Sie ab?

Plus Seit dem 10. Juli 2013 gibt es im Kreis Neu-Ulm auf Wunsch neben dem NU-Nummernschild auch wieder das Kennzeichen ILL. Das sagen Leserinnen und Leser heute dazu.

Vor genau zehn Jahren kehrte für die Fahrzeuge im Landkreis Neu-Ulm das ILL-Nummernschild als Wunschkennzeichen zurück. Im Rahmen der Kennzeichenliberalisierung wurde die Zuteilung früher vergebener und im Zuge der Gebietsreformen aufgehobener Kfz-Kennzeichen wieder zugelassen - auch das Kennzeichen ILL, das bei der Gründung des Landkreises Neu-Ulm vor 50 Jahren weggefallen war. In unserer Umfrage in Vöhringen und Illertissen wollten wir wissen: Haben Sie ILL oder NU auf Ihrem Autoschild?