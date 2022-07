Mittelschüler aus dem Kreis Neu-Ulm spenden mehr als 11.000 Euro

Mit kreativen Ideen haben die Jugendlichen bei den "Wochen der Solidarität" Geld gesammelt. Damit unterstützen sie die ukrainische Gemeinde.

Der Krieg in der Ukraine hat auch für die Kinder und Jugendlichen im Landkreis Neu-Ulm vieles verändert. In ihrer Nachbarschaft leben plötzlich geflüchtete Familien aus der Ukraine. An elf Mittelschulen sammelten Jugendliche Geld für die Flüchtlinge. Beeindruckende 11.400 Euro kamen zusammen. Die Landkreisschülersprecherinnen und -sprecher, Yasemin Schreider und Diego Pepe, übergaben nun den Spendenscheck an Pfarrer Andriy Pizo, den Vorsitzenden der ukrainischen Gemeinde Neu-Ulm.

Der ukrainische Geistliche Pizo zeigte sich sichtlich berührt von der Summe und sicherte den Jugendlichen den zweckgebundenen und transparenten Einsatz der Spende für ukrainische Kinder und Jugendliche zu. In einem bewegenden Gebet in der kleinen ukrainischen Kirche drückte er seine Hoffnung auf Frieden aus. Die "so engagierten Schülerinnen und Schüler" stünden für eine "gute Zukunft".

Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Neu-Ulm wollten helfen

Die Schülersprecherinnen und -sprecher der elf Mittelschulen im Landkreis Neu-Ulm hatten sich mit den Verbindungslehrern bereits im März in einer Sondersitzung zur aktuellen politischen Situation in Europa ausgetauscht. Besonders betroffen waren die Schülerinnen und Schüler über das Schicksal der ukrainischen Kinder und Jugendlichen, die auf der Flucht sind. Schnell wurde klar, dass die Schülersprecherinnen und -sprecher ein Zeichen der Verbundenheit setzen wollen.

Tatkräftig unterstützt von der Demokratiebeauftragten Melanie Müller, Lehrerin an der Peter-Schöllhorn-Mittelschule Neu-Ulm, und weiteren Mitgliedern des Demokratieteams Mittelschule, Rektorin Irmgard Neureuther und Konrektor Sabaytin Gündogdu (beide von der Anton-Miller-Mittelschule Nersingen-Straß) sowie Schulamtsdirektorin Silvia Wawra nahmen "die Wochen der Solidarität" Form an. Landrat Thorsten Freudenberger übernahm die Schirmherrschaft für diese Aktion. Im April und Mai 2022 gab es an jeder Mittelschule im Landkreis Neu-Ulm unterschiedliche Aktionen, deren Erlöse gesammelt wurden: Pausenverkäufe, Sponsorenläufe oder Arbeitseinsätze in der unterrichtsfreien Zeit. Die Verwaltung der eingehenden Gelder übernahm der Nersinger Verein "Chance auf Bildung – Zeit für Kinder". (AZ)