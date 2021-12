Landkreis Neu-Ulm

vor 34 Min.

Neuerscheinung: Ein Buch nicht nur für Eisenbahn-Fans

Plus Peter Wischenbarth hat sich mit Eisenbahnstrecken im Kreis Neu-Ulm und ihrer Geschichte beschäftigt. Herausgekommen ist eine Dokumentation der Technikgeschichte.

Von Ralph Manhalter

Die Industrieachsen im Landkreis würden wahrscheinlich anders verlaufen, hätten sich die Befürworter einer Rothtal- oder Iller-Günz-Bahn durchsetzen können. Die Überlegungen hierzu wurden zwar schon vor über hundert Jahren gefasst, alleine der Gedanke, Weißenhorn wäre Verkehrsknotenpunkt einer heute wieder als umweltfreundlich betrachteten Verkehrstechnologie, hat durchaus seinen Reiz. Diese und andere Details aus der Eisenbahngeschichte in der Region spürte in akribischer Arbeit Peter Wischenbarth in seinem neuen, von der Kreisbehörde herausgegebenen Buch "Eisenbahnstrecken und Industriegleise im Landkreis Neu-Ulm" auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen