Landkreis Neu-Ulm

vor 48 Min.

Umfrage im Kreis Neu-Ulm: Braucht Deutschland wieder eine Wehrpflicht?

Plus Die Politik debattiert über die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Wie stehen die Bürgerinnen und Bürger dazu? Wir haben uns im Kreis Neu-Ulm umgehört.

Von Regina Langhans

Im Jahr 1956 wurde in Deutschland die Wehrpflicht eingeführt, mit etwaigem Ersatzdienst, und 2011 ausgesetzt. Sie besteht weiter, nur dass im Frieden niemand eingezogen wird. Durch Russlands Angriff auf die Ukraine vollzieht sich gerade ein Umdenken dahingehend, dass die Staaten Europas vor russischer Aggression nicht sicher sind. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir wissen: Braucht Deutschland wieder eine Wehrpflicht?

Teresa Elsäßer aus Senden. Foto: Regina Langhans

Teresa Elsäßer aus Senden: Mein Vater ist aus gesundheitlichen Gründen nicht eingezogen worden, und dann wurde die Wehrpflicht ja ausgesetzt. Das hatte sicher gute Gründe, denn Wehrdienst beinhaltet Kriegseinsätze, von denen es genug gibt. Krieg ist für mich keine Lösung. Sollte schlimmstenfalls Deutschland angegriffen werden, könnten wir vielleicht wenig gegensteuern. Das soll diskutiert, abgewogen, aber nicht leichtfertig entschieden werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen