Memmingen/Altenstadt

vor 25 Min.

Doppelmord in Altenstadt: Der Prozess beginnt mit großem Andrang

Plus Drei Personen müssen sich wegen des Doppelmords in Untereichen vor dem Landgericht verantworten. Gleich am zweiten Verhandlungstag könnte es spannend werden.

Von Jens Noll Artikel anhören Shape

Ein hagerer dunkelhaariger Mann mit Brille, eine kleine blonde Frau und ein Softwareentwickler in hellblauem Hemd: So lassen sich die drei Angeklagten beschreiben, die am Dienstagnachmittag in den Saal 132 am Landgericht Memmingen geführt werden. Um sich vor den zahlreichen Fotoapparaten und Videokameras abzuschirmen, verstecken sie ihre Gesichter hinter aufgeklappten Aktenordnern und -mappen. Die beiden Hauptangeklagten tragen zusätzlich OP-Masken, der Mann außerdem eine grüne Jacke mit Kapuze, seine Ehefrau eine Mütze. Patrick und Julia O. sollen in der Nacht auf den 22. April 2023 ein grausames Verbrechen im Altenstadter Ortsteil Untereichen verübt haben. Der Mitangeklagte Joffrey S. soll ihnen dabei geholfen haben, indem er ihnen sein Auto lieh und auf das zweijährige Kind des Ehepaars aufpasste.

Heimtückischen Mord aus Habgier wirft die Staatsanwaltschaft dem 38-Jährigen und seiner 33 Jahre alten Frau vor. Beide wurden in Illertissen geboren, haben die deutsche Staatsbürgerschaft und wohnten bis zu ihrer vorläufigen Festnahme in direkter Nachbarschaft zu dem Wohnhaus, in dem sie Karl O., den Vater von Patrick O., und dessen Ehefrau Monika getötet haben sollen. Joffrey S., ein Freund von Patrick und Julia O., ist wegen Beihilfe zu der Tat angeklagt.

