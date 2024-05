Ereignisreicher Freitag für die Autobahnpolizei Memmingen

Bei vier Unfällen mit insgesamt zehn beteiligten Fahrzeugen ist auf der A7 und der A96 bei Memmingen hoher Schaden entstanden. Zwei Menschen wurden verletzt.

Im Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei Memmingen, zu dem die Abschnitte der A7 und A96 im Raum Memmingen gehören, haben sich am vergangenen Freitag vom frühen Nachmittag bis in den Abend hinein insgesamt vier Verkehrsunfälle mit zehn beteiligten Fahrzeugen ereignet. Nach Angaben der Polizei spielten teilweise starker Regen und Unachtsamkeit von Fahrzeugführern eine Rolle. Bei den Unfällen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ungefähr 110.000 Euro, da auch hochwertige Fahrzeuge beteiligt waren. Dem Polizeibericht zufolge war in zwei Fällen ein Fehler beim Fahrstreifenwechsel die Ursache, einmal Aquaplaning und einmal handelte es sich um einen Auffahrunfall. Glücklicherweise wurden nur zwei Personen leicht verletzt. (AZ)