Mann bewusstlos geschlagen: Polizei sucht nach brutalem Überfall Zeugen

Unbekannte haben im Oktober in Ludwigsfeld einen Mann getreten, geschlagen und in ein Auto gezerrt. Um sie zu finden, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach einem brutalen Überfall auf einen Mann in Ludwigsfeld appelliert die Polizei nun an Zeuginnen und Zeugen, sich zu melden. Schon seit mehreren Wochen ermittelt die Kripo Neu-Ulm in dem Fall, der sich in der Nacht zum 14. Oktober ereignet hat.

An jenem Abend besuchte ein 35-Jähriger eine Lokalität im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld. Kurz nach Mitternacht wollte er zu Fuß nach Hause gehen, als er in der Reichenberger Straße von zwei ihm unbekannten, russisch sprechenden Männern attackiert wurde. Sie verpassten dem 35-Jährigen gezielte Schläge gegen den Kopf. Noch am Tatort verlor er das Bewusstsein.

Die Unbekannten nahmen das bewusstlose Opfer im Auto mit

Als der Mann einige Augenblicke später für kurze Zeit wieder zu sich kam, stellte er fest, dass er sich auf der Rücksitzbank oder im Kofferraum eines vermutlich rotfarbenen Autos befand. Dann wurde er erneut bewusstlos, so die Schilderung der Polizei.

Schließlich kam der 35-Jährige wieder zu sich, als er von den beiden Unbekannten gewaltsam aus dem Fahrzeug geholt und bäuchlings auf den Boden gelegt wurde. Es folgten weitere Tritte und Schläge. Bevor die Täter von ihrem Opfer abließen, forderten sie einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag. Dann hauten sie ab.

Verletztes Opfer lag im Louis-Armstrong-Weg in Neu-Ulm

Den Verletzten ließen sie an Ort und Stelle zurück. Er wurde kurze Zeit später von einem Zeugen im Louis-Armstrong-Weg in Neu-Ulm gefunden. Der setzte sofort einen Notruf ab und verständigte die Polizei.

Beamte der Polizeiinspektion Neu-Ulm nahmen den Sachverhalt mit Unterstützung des Kriminaldauerdienstes des Polizeipräsidiums Ulm auf, bevor das Fachkommissariat der Kripo Neu-Ulm übernahm.

Das Opfer erlitt massive Verletzungen durch den Angriff und musste in einem nahegelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Die von den Angreifern geforderte Geldsumme hatte der 35-Jährige nicht beglichen, sodass ihm kein finanzieller Schaden entstanden ist.

Überfall in Ludwigsfeld: Wer hat etwas beobachtet?

Zu einem möglichen Motiv können die Ermittler noch keine Angaben machen. Aktuell werden verschiedene Personen- und Sachbeweise ausgewertet. Die Ermittler wenden sich nun an die Öffentlichkeit und bitten Zeugen, sich zu melden. Insbesondere richtet sich der Aufruf an Personen, die zwischen 13. Oktober, 0 Uhr, und 14. Oktober, 2 Uhr, Verdächtiges im Bereich Ludwigsfeld/Wiley in Neu-Ulm beobachtet haben.

"Von erheblichem Interesse" sind laut Polizei einerseits Angaben zu einem roten Auto, das zur Tatzeit in Tatortnähe unterwegs war, andererseits Beobachtungen zu zwei sich auffällig verhaltenden Männern im Umfeld des Tatorts. Hierbei könnte es sich laut Polizei um 35 bis 40 Jahre alte, rund 1,80 bis 1,90 Meter große Personen in dunkler Kleidung handeln. Einer der Täter soll auffällige silberfarbene Sportschuhe getragen haben. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm nimmt Hinweise unter Telefon 0731/8013-0 entgegen. (AZ/stz)