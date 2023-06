Autofahrer weicht Motorrad aus und rammt Verkehrsschild bei Osterberg

Bei einem Ausweichmanöver nahe Osterberg-Weiler entsteht am Auto eines Mannes hoher Schaden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein 70 Jahre alter Mann hat die Illertisser Polizei am Dienstag über einen Unfall bei Osterberg informiert. Dem Polizeibericht zufolge ist der Mann gegen 6.30 Uhr mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2017 von Kellmünz in Richtung Babenhausen gefahren. An der Linkskurve auf Höhe Weiler Bahnhof sei ihm ein Motorradfahrer teilweise auf seiner Fahrspur entgegengekommen, sodass er nach rechts habe ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im Zuge seines Ausweichmanövers sei der 70-Jährige jedoch gegen ein am rechten Straßenrand stehendes Verkehrszeichen gefahren.

Wer hat einen möglicherweise rasant fahrenden Motorradfahrer bei Osterberg gesehen?

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde das Schild durch den Aufprall abgerissen. Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt, an seinem Auto entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 5000 Euro. Der Schaden am Verkehrszeichen wird auf 150 Euro geschätzt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Unfalls oder eines möglicherweise rasanten oder auffällig fahrenden Motorradfahrers im Bereich Osterberg werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)