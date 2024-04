Osterberg

vor 48 Min.

Inhaberin der Creativ-Schmiede: "Inzwischen kennen viele Osterberg wegen uns"

Miriam Hanselka ist die Geschäftsführerin der Creativ-Schmiede in Osterberg. Dass ihr Geschäft einmal so bekannt sein wird, hätte sie selbst "nie gedacht".

Plus Seit 20 Jahren gibt es die Creativ-Schmiede in Osterberg. Inzwischen fahren Bräute Hunderte Kilometer, um dort das perfekte Kleid zu finden. Wie es begonnen hat.

Von Sabrina Karrer

Zum 20-jährigen Bestehen hat sich die Chefin der Creativ-Schmiede in Osterberg ein besonderes Fotoshooting gewünscht. Miriam Hanselka wollte ihr Team in einer alten Schmiede ablichten lassen. In einer, die aussieht wie die Schmiede ihres Großvaters in Osterberg, in der heute Dutzende Brautkleider an Kleiderstangen hängen. Feine Spitze und Tüll gegen Amboss und Zange - stärker könnte der Kontrast nicht sein. Und so posierten die 22 Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter Anfang April in der Hammerschmiede Naichen vor der Kamera. "Ich hatte ein richtiges Déjà-vu", sagt Hanselka. "Ich bin mir wieder vorgekommen, wie das kleine Mädchen beim Opa." Der hätte damals wohl im Leben nicht damit gerechnet, dass einmal Bräute bis aus der Schweiz und Österreich zu seiner Schmiede im kleinen Osterberg fahren würden. Selbst seine Enkelin hätte das vor 20 Jahren noch nicht für möglich gehalten. "Zu meiner Jugendzeit kannten viele Osterberg nur wegen des Deil-Bieres oder wegen des Barons, inzwischen wegen uns. Das macht mich schon stolz", sagt sie.

Begonnen hat alles ganz anders. Brautmode spielte noch überhaupt keine Rolle, als Miriam Hanselka am 1. April 2004 ein Gewerbe anmeldete. Sie wollte Deko- und Geschenkartikel verkaufen. "Ich wollte meine kreative Ader ausleben und mehr Umgang mit Menschen haben", sagt die gelernte Industriekauffrau, die eigentlich sehr zufrieden mit ihrem damaligen Job war und bis dato hobbymäßig Dekoration wie Adventskränze oder Osterschmuck anfertigte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen