Lagerhallen-Brand: Kriminalpolizei und LKA kommen nach Osterberg

Mehr als eine Million Euro könnten beim Brand einer Lagerhalle in Osterberg entstanden sein. Kripo-Beamte und das LKA wollen nun die Ursache für das Feuer herausfinden.

Auch drei Tage nachdem eine Lagerhalle in Osterberg abgebrannt ist, kann über die Ursache des Feuers nur gemutmaßt werden. Am Sonntag hatte der Fahrer eines Milchwagens eine dicke Rauchsäule gesehen, die aus einem Gebäude in der kleinsten Gemeinde des Landkreises Neu-Ulm aufstieg. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand die Halle bereits voll in Flammen.

An einen direkten Löschangriff war daher nicht mehr zu denken. Dem Besitzer und ersten Helfern gelang es jedoch, die in dem Gebäude untergebrachten rund hundert Schafe und einige Maschinen zu retten. Bei den Löscharbeiten stellte sich die mangelnde Wasserversorgung als Hauptproblem heraus. Zeitweise waren über 280 Retter im Einsatz.

Brandermittler machen sich in Osterberg auf Spurensuche

Rund um Osterberg hatte es in jüngster Vergangenheit immer wieder gebrannt. Der Grund für den jetzigen Vorfall ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Derzeit gibt es aber keine Hinweise auf Brandtsiftung.

Am Donnerstag wollen sich Mitarbeiter des Landeskriminalamtes, Versicherungsvertreter und Brandermittler der Kriminalpolizei Neu-Ulm an der abgerannten Lagerhalle in Osterberg treffen. Ob und wie schnell eine Ursache für das Feuer gefunden wird, sei derzeit unklar, sagt Holger Stabik, Pressesprecher des Polizeipräsidium Schwabn Süd/West, auf Nachfrage unserer Redaktion. (somax)

