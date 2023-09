Motorradfahrer fährt zu schnell und stürzt

Ein junger Mann unterschätzt in Osterberg eine Kurve und fällt von seinem Motorrad. Der Mann wurde leicht verletzt.

Um 18 Uhr hat sich am Montag ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer ereignet. Ein 24-jähriger Motorradfahrer fuhr von Oberroth auf der Oberrother Straße (Kreisstraße NU 7) in Richtung Osterberg. Dabei war er nach Angaben der Polizei zu schnell unterwegs. In einer Linkskurve stürzte er und verletzte sich leicht. An dem Unfall waren laut Polizei keine anderen Verkehrsteilnehmer beteiligt. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Illertisser Polizei auf eine Höhe von circa 250 Euro. (AZ)