Versuchter Einbruch in Pfaffenhofen: Polizei sucht Zeugen

Eine unbekannte Person trennt einen Maschendrahtzaun in Pfaffenhofen auf, um auf ein Firmengelände zu gelangen. Doch dann bricht sie die Tat ab.

Eine unbekannte Person hat sich in den vergangenen Tagen Zugang zu einem Firmengelände in Pfaffenhofen verschafft, dann aber offensichtlich von ihrem weiteren Vorhaben abgelassen. Die Polizeiinspektion Weißenhorn ermittelt wegen versuchten Einbruchs und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gestohlen wurde offenbar nichts, nur der Zaun wurde beschädigt

Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben im Zeitraum Dienstag, 16. April, 23 Uhr, bis Mittwoch, 17. April, 6 Uhr. Die unbekannte Person trennte an der Pfaffenhofener Straße den Maschendrahtzaun des Grundstücks einer dort ansässigen Firma auf, um so auf das Gelände zu gelangen und einzubrechen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ließ der Täter oder die Täterin aus bisher unbekanntem Grund von dem weiteren Vorhaben ab und entfernte sich. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Lediglich am Zaun entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn in Verbindung zu setzen. Die Dienststelle hat die Telefonnummer 07309/9655-0. (AZ)