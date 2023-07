Pfaffenhofen

Vietnamesische Gemeinde schafft neue Pilgerstätte in Marienfried

Plus Vietnamesische Katholiken aus Baden-Württemberg veranstalten einmal im Jahr eine Wallfahrt nach Pfaffenhofen. Diesmal wird eine besondere Statue eingeweiht.

Die Muttergottes von La Vang ist ein Nationalheiligtum der Katholikinnen und Katholiken in Vietnam. Eine gut zwei Meter hohe Kopie dieser Statue aus Marmor ziert nun einen Teil des Geländes der Gebetsstätte Marienfried bei Pfaffenhofen. Es handelt sich dabei um eine Stiftung der vietnamesischen katholischen Gemeinde in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, die seit fast 40 Jahren ihre große Wallfahrt nach Marienfried veranstaltet. In den USA wurden bereits mehrere solcher Statuen aufgestellt. Das Exemplar bei Pfaffenhofen ist nach Angaben von Thomas U. Demel, dem Geschäftsführer der Gebetsstätte, die erste Statue dieser Art in Deutschland, in Europa sei es die erste in dieser Größe.

Am Samstag, 8. Juli, findet bereits die 38. Pilgerfahrt der vietnamesischen Christinnen und Christen nach Pfaffenhofen statt. In Verbindung mit einem Gottesdienst werden dann bis zu 500 Menschen in prächtigen Trachten singend und betend durch das Gelände ziehen, Kinder führen Tänze auf. Die Wallfahrt ist ein Dank für die Errettung der "Boatpeople" aus Seenot auf der Flucht vor der blutigen Christenverfolgung im Vietnam der 70er-Jahre. An dieses Ereignis erinnert die Gemeinde alljährlich in Marienfried.

