Ist Golf wirklich nur was für Reiche und Rentner, Andreas Bortoli?

Andreas Bortoli ist seit Kurzem Präsident des Golfclubs Ulm. Ein Podcast über jede Menge Klischees, das Streben nach Perfektion und den Klimawandel.

Karohosen, Lachshäppchen, Champagner und dicke Autos auf dem Parkplatz. Kaum eine Sportart ist so klischeebehaftet wie Golf. Es gibt Menschen, die sehen darin keinen echten Sport. Spazierengehen vielleicht, nur einen teuren Zeitvertreib für Reiche und Rentner. Soweit die gängigen Vorurteile. In der neuesten Folge von „Studio West: Der Donau-Iller-Podcast“ kommt Andreas Bortoli zu Wort. Er ist seit Kurzem Präsident des Golfclubs Ulm, der in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen feiert. Die Anlage in der Wochenau bei Illerrieden zählt zu den traditionsreichsten Golfplätzen und unbestritten auch zu den schönsten in Süddeutschland.

Im Gespräch mit Stephan Schöttl versucht Andreas Bortoli, die gängigsten Klischees zu entkräften und die Werbetrommel für seine Passion zu rühren. Dazu gilt es natürlich auch, die Fragen zu klären, welchen Nutzen der Golfsport für die Gesundheit hat, wie viel Moderne zu dieser so natürlichen Golfanlage passt, auf der uralte Bäume wachsen und eine riesige Artenvielfalt zu bewundern ist, und wo die Sportart das meiste Potenzial auf der ständigen Suche nach Neumitgliedern hat. Die Antworten gibt es im Podcast.

Seit vielen Jahren engagiert sich der Golfclub Ulm in einem Umweltprogramm

Der Präsident hat erst im Alter von 45 Jahren mit dem Golfen begonnen. Im GC Ulm gibt es ganz viele Mädchen und Buben, die schon viel früher einsteigen. Bortoli erinnert sich in diesem Zusammenhang an seine ersten Versuche auf der Übungsanlage. Außerdem erzählt er, warum es so immens wichtig ist, sich um den Nachwuchs zu kümmern, und welche Rolle dabei Idole wie Deutschlands Ausnahme-Golfer Bernhard Langer oder große Turniere vor der Haustür wie die BMW International Open in München spielen.

Hörerinnen und Hörer erfahren auch, warum der Golfsport von der Corona-Pandemie sogar ein Stück weit profitiert hat. Bortoli verrät obendrein, weshalb sich der Golfclub seit vielen, vielen Jahren in einem Umweltprogramm engagiert und was er von Freibier und wummernden Bässen auf der Clubhaus-Terrasse hält.

Der Podcast mit Andreas Bortoli bei Spotify, Apple Podcasts und Co.

Das Gespräch können Sie sich in diesem Artikel anhören (weiter oben, unterhalb des Bildes) – aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und vielen weiteren Anbietern:

Sie haben Kritik oder Anmerkungen zu unseren Podcasts? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@nuz.de.