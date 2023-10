Wie landet man eigentlich einen Volltreffer, Anita Mangold?

Anita Mangold schießt für Pfeil Vöhringen in der Bundesliga. Im Podcast spricht sie über mentale Herausforderungen, den Traum von Olympia und den Profisport.

Scheinbare Gegensätze verschmelzen beim Sportschießen: Brauchtum und Moderne, Kultur und Sport. Körper und Geist müssen im Einklang sein, wenn es auf die Jagd nach Ringen und Punkten geht. Der Deutsche Schützenbund ist mit mehr als 1,3 Millionen Mitgliedern der fünftgrößte Sportverband in Deutschland. Anita Mangold ist eine dieser vielen Schützinnen und Schützen. Eine der Besten. Wie aus einem Hobby im Dorfverein Spitzensport beim SV Pfeil Vöhringen wurde, wie viel sie für den Erfolg investiert und was sie für Pläne für die Zukunft schmiedet, erzählt die 34-Jährige in der neuesten Folge von "Studio West: Der Donau-Iller-Podcast".

Anita Mangold, Sportschützin beim SV Pfeil Vöhringen, stand für unseren Podcast "Studio West" am Mikrofon. Foto: Stephan Schöttl

Im Gespräch mit Stephan Schöttl geht es auch um den großen Traum eines jeden Sportlers und einer jeden Sportlerin: die Teilnahme an Olympischen Spielen. Denn auch wenn es mit den Wettbewerben 2024 in Paris wohl eher knapp wird, hat sie die Sommerspiele noch nicht aus den Augen verloren, träumt von Los Angeles 2028. Mit ihrer jüngsten sportlichen Leistung hätte Mangold bei Großereignissen wie Olympia oder einer Weltmeisterschaft mindestens das Finale erreicht, wenn nicht sogar einen Podestplatz. Am Mikrofon erzählt Mangold, wie sportlich man sein muss, um auf diesem hohen Niveau zu schießen, und wie viel finanzieller Aufwand dahintersteckt.

Schützin Anita Mangold freut sich auf die neue Bundesliga-Saison

Mangold verrät im Podcast außerdem, wie ihr Alltag als Mitglied bei der Sportfördergruppe der Polizei aussieht und weshalb es bei den Duellen am Schießstand nicht nur um Treffsicherheit und ein gutes Auge, sondern auch um taktisches Gespür geht.

Bei "Studio West" erinnert sich die Sportschützin an ihren bislang größten Erfolg, den Sieg beim Weltcup 2022 in Rio. An einem Ort, an den man nicht jeden Tag reist. Apropos Reisen: Am Wochenende geht Anita Mangold wieder mit der Luftgewehr-Mannschaft des SV Pfeil Vöhringen auf Tour, in Fürth beginnt die neue Bundesliga-Saison. Individualsportler werden dann zu echten Teamplayern. Warum ihr dieser Modus richtig viel Spaß macht, welche Ziele die Vöhringerinnen und Vöhringer in der Saison 2023/2024 haben und was das mit der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena zu tun hat, darüber wird ebenfalls gesprochen.

