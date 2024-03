Roggenburg

vor 45 Min.

Neue Photovoltaikanlage am Kloster: Klimaschutz schlägt Denkmalschutz

Plus Eine neue PV-Anlage soll ein Drittel der Energie erzeugen, die das Bildungszentrum und der Klostergasthof in Roggenburg benötigen. Der Weg dahin war lang.

Von Jens Noll

Sonne und Holz waren in der Barockzeit die Energiequellen des Klosters Roggenburg. Jahrhunderte später wird dort wieder nachhaltig Energie erzeugt: Seit einigen Tagen ist auf dem Dach des Bildungszentrums eine Photovoltaikanlage in Betrieb. Sie ergänzt die bestehende zentrale Wärmeversorgung mit Hackschnitzelheizung und Solarthermie auf dem Gelände. Pater Roman Löschinger, der Leiter des Bildungszentrums, sprach bei der Einweihungsfeier von einem historischen Tag - und machte dabei wie andere Redner auch deutlich, welche Faktoren die hierzulande angestrebte Energiewende erschweren.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher kamen am Tag der Inbetriebnahme in den Klostergasthof, unter anderem auch Altlandrat Erich Josef Geßner, der frühere bayerische Landwirtschaftsminister Josef Miller sowie der ehemalige Roggenburger Bürgermeister und jetzige Kreisrat Franz-Clemens Brechtel. Prior Pater Stefan Kling begrüßte alle mit den Worten: "Die Anlage läuft jetzt." Er deutete bereits an, dass offenbar viel Überzeugungsarbeit zu leisten war, bis die Module installiert werden konnten: "Vor über 20 Jahren hat man schon darüber diskutiert, ob man sowas machen kann." Die Prämonstratenser, die seit 1982 wieder das Kloster besiedeln, waren von Anfang an neuer Technik gegenüber aufgeschlossen. Doch bei einem historischen Gebäude wie dem Kloster Roggenburg haben eben auch Fachleute für Denkmalschutz ein Wörtchen mitzureden. Von der entsprechenden Behörde am Landratsamt Neu-Ulm war zum Bedauern der Gastgeber aber niemand zur Einweihung der PV-Anlage gekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen