Unbekannter fährt in Gartenzaun und meldet es nicht

Ein Unbekannter ist in Roggenburg in einen Gartenzaun gefahren, hat ihn beschädigt und den Vorfall nicht gemeldet. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Ein Unbekannter ist am Dienstag in Roggenburg in einen Metallzaun an der Hauptstraße geprallt und hat anschließend Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei Weißenhorn mitteilt, ereignete sich der Vorfall zwischen 6 und 17.30 Uhr. Bei dem sogenannten Doppelstabmattenzaun wurde ein Zaunfeld verbogen und ist aus der Halterung gebrochen, was den Eigentümer etwa 500 Euro kosten wird.

Der Unfallverursacher hat sich nach dem Vorfall nicht gemeldet. Die Polizei bittet Zeugen, die an dem Tag in der Hauptstraße etwas beobachtet haben, sich bei dem Revier in Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309 9655-0 zu melden. (AZ)