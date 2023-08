Schlösser in Weißenhorn: Ein Rathaus in prächtigem Ambiente

Plus Diesen Sommer stellen wir einige der schönsten Schlösser der Region vor. Gleich zwei stattliche Gebäude sind Teil des historischen Ensembles in Weißenhorn.

Haben wir in den vergangenen Folgen dieser Sommerserie immer einzelne Schlösser besucht, geht es heute um einen ehemaligen Herrschaftssitz quasi im Doppelpack. Einträchtig stehen sie nebeneinander: Das Alte, oft fälschlicherweise nach den Neuffen benannte Bauwerk, neben dem Neuen Schloss. Im Ensemble mit der Stadtpfarrkirche und dem Oberen Tor bietet der Komplex sicherlich eine der pittoresksten Ansichten in unserer Heimat. Das Städtchen Weißenhorn hat erlebbare Geschichte und weist eine einmalige Besonderheit auf: Es ist, sieht man vom kurzzeitigen Status Babenhausens einmal ab, die einzige mittelalterliche Stadtgründung zwischen Donau und Allgäu. Allein Leipheim, Günzburg, Burgau oder im Süden Memmingen und Mindelheim können auf eine vergleichbare Gründungszeit zurückblicken.

Was führte dereinst dazu, dass sich die Mächtigen jener Jahre im breiten Tal der Roth niederließen und die Siedlung gar zu ihrem Mittelpunkt erkoren? Der Blick geht wieder einmal weit zurück: Erneut landen wir im Hochmittelalter, der Zeit der Salier und Staufer, der Kämpfe zwischen Papst- und Kaisertum, aber auch jener der ursprünglich unfreien Ministerialen, der Dienstmannen, welchen nicht selten der Aufstieg in den niederen Adel gelingen sollte. Wie durch den Historiker Hans-Martin Maurer plausibel dargelegt, beherrschten im 12. Jahrhundert die Herren von Bibereck den Landstrich zwischen Roth, Günz und Kammel als Lehen der Augsburger Bischöfe.