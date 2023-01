Senden

vor 34 Min.

Nach tödlichem Unfall: Was wird aus dem Bahnübergang an der Haydnstraße?

Was soll aus dem Bahnübergang an der Robert-Bosch-Straße/Haydnstraße werden? Die Deutsche Bahn hat Möglichkeiten aufgezeigt.

Plus Seit dem Unglück vor knapp einem Jahr geben Lokführer in Senden einen Signalton ab. Anwohner beschweren sich deswegen immer öfter. Eine Lösung ist schwer.

Jede Stunde zucken Anwohner in Senden zusammen, wenn das laute Pfeifen ertönt: Kurz vor dem Bahnübergang an der Haydnstraße macht der Lokführer laut auf den herannahenden Zug aufmerksam. Seit einem tödlichen Unfall an dem Übergang vor knapp einem Jahr muss jeder Lokführer, der aus Ulm Richtung Süden unterwegs ist, aus Sicherheitsgründen diesen Signalton abgeben. Und seitdem leiden die Anwohner unter dem lauten Geräusch und beschweren sich immer häufiger. Die Bahn hat die Stelle nun intensiv untersucht und mögliche Lösungen des Problems aufgezeigt.

