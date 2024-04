Senden

Neuer Kämmerer: Senden hat einen neuen Mann für die Finanzen der Stadt

Plus Nach einigen Wechseln im vergangenen Jahr ist Matthias Brückner seit Kurzem Stadtkämmerer in Senden. Wie er der Stadt beim Sparen helfen möchte.

Von Annemarie Rencken

Was genau macht eigentlich ein Stadtkämmerer? Die Antwort auf diese Frage dürfte vielen Menschen nicht leicht fallen. Ihren großen Auftritt haben Kämmerinnen und Kämmerer schließlich meist nur einmal im Jahr, nämlich dann, wenn es um den Haushalt der Gemeinden oder Städte geht, die sie betreuen. In Senden stimmt dieses Jahr nicht einmal das. Zumindest nicht ganz. Vor knapp einem Monat präsentierte mit Manuel Haas ein bekanntes Gesicht den Überblick für die Finanzen der Stadt. Haas war seit 2016 Kämmerer in Senden, seit April 2023 hat er aber eigentlich einen anderen Posten: Er managt mittlerweile die Koordination und Wirtschaftsförderung im Rathaus.

Senden kommt auch im Jahr 2024 nicht an neuen Schulden vorbei

Übergangsweise kümmerte er sich dann dieses Jahr aber noch einmal um sein altes Amt, denn: Sein eigentlicher Nachfolger Holger Bachthaler war nur für etwa ein halbes Jahr als Stadtkämmerer Sendens im Einsatz, bevor er sich nun seit Beginn dieses Jahres anderen Aufgaben zuwendet. Und Haas neuer Nachfolger konnte die Stelle erst Anfang März antreten. Haas schlüpfte für ein paar Monate also – zusätzlich zu seinen neuen Aufgaben – noch einmal in die Rolle als Kämmerer und kümmerte sich darum, dass Senden seinen Haushalt Mitte März verabschieden konnte. Wenn auch nur mit Ach und Krach, denn auch 2024 kommt die Stadt nicht an neuen Schulden vorbei – und hat Finanzen, die nur knapp genehmigungsfähig sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

