15:47 Uhr

Schriftzug der Parkbühne in Senden bemalt: Das sagen Stadt und Polizei

Unbekannte haben den Schriftzug an der Parkbühne in Senden bunt angemalt.

Plus Schön oder Straftat? Ein Unbekannter hat die schwarzen Buchstaben im Stadtpark bunt angemalt. Der Stadt gefällt es, aber darf man einfach so fremdes Eigentum verzieren?

Seit Kurzem ziert die Parkbühne in Senden der bunte Schriftzug "Parkbühne Senden". Das Problem: Niemand hat ihn in Auftrag gegeben, es handelt sich um ein Graffiti. Die Buchstaben waren schon vorher da, sie sind jedoch in ihrer Ursprungsform schwarz - doch nun strahlen sie in bunten Farben in den Stadtpark hinein. Die Verantwortlichen bei der Stadt Senden sehen den Vorfall gelassen, weil sie den Schriftzug schön finden - und rufen den oder die Unbekannten sogar dazu auf, den derzeit noch unvollständigen Namen weiter zu bemalen. Doch gefallen die bunten Buchstaben jedem und ist es trotz des Einverständnisses der Verwaltung überhaupt erlaubt, einfach so fremdes Eigentum zu bemalen?

Die Stadt Senden freut sich über die bunten Buchstaben. Auf ihrer Facebook-Seite ruft sie den unbekannten Graffiti-Maler dazu auf, das Werk zu vollenden, denn derzeit sind nur die Buchstaben "Parkbühn" gestaltet, der Rest, also das fehlende "n" und der Name "Senden" sind weiterhin schwarze einzelne Buchstaben.

