Unfall auf A7: 18-Jähriger verliert Kontrolle über Auto

Ein junger Autofahrer will den Fahrstreifen auf der A7 bei Hittistetten wechseln und verliert die Kontrolle. Er prallt gegen die Außenleitplanke.

Auf der Autobahn 7 nahe Senden hat sich am vergangenen Mittwochnachmittag ein Unfall ereignet. Laut Polizeiangaben wollte ein 18-Jähriger nach einem Überholmanöver auf dem Zubringer von der A7 in Fahrtrichtung Würzburg auf die B28 in Fahrtrichtung Ulm wieder auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei verlor er aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Sein Auto kam ins Schleudern und prallte gegen die Außenleitplanke. Durch den Anprall wurde der 17-jährige Beifahrer leicht verletzt. Der Fahrer selbst blieb unversehrt. Zur Absicherung und Reinigung der Fahrbahn war die Autobahnmeisterei Vöhringen im Einsatz. (AZ)