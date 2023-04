Zu schnell bei Regen: Auto prallt am Autobahndreieck gegen Leitplanke

Ein junger Autofahrer kommt auf der Schnellstraße bei Hittistetten mit dem Wagen von der Fahrbahn ab. Seine Beifahrerin wird bei dem Unfall leicht verletzt.

Ein junger Autofahrer hat bei Senden einen Unfall verursacht, weil er wohl bei Regen und auf nasser Fahrbahn zu schnell unterwegs war. Seine Beifahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen, zudem entstand hoher Sachschaden.

Unfall am Dreieck Hittistetten: 21-Jährige wird ins Krankenhaus gebracht

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 23-Jährige am Sonntagabend auf der B28 von Senden kommend in Richtung A7. Als Beifahrerin saß eine 21-Jährige mit im Wagen. Am Autobahndreieck Hittistetten wollte der Fahrer auf die A7 in Richtung Würzburg wechseln. Dabei passte der junge Mann wohl seine Geschwindigkeit nicht den Fahrbahnverhältnissen an. Der 23-Jährige verlor die Kontrolle über das Auto, der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen die Seitenschutzplanke.

Durch den Aufprall lösten sich die Airbags aus, die 21 Jahre alte Beifahrerin wurde dadurch leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur Untersuchung in die Donauklinik nach Neu-Ulm. Der Fahrer blieb unverletzt. Zur Absicherung der Unfallstelle war die Feuerwehr aus Senden und Pfuhl im Einsatz. Den Schaden beziffert die Verkehrspolizei Günzburg auf 9000 Euro. (AZ)