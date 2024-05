Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Unfall in Senden

Ein Autofahrer missachtet die geänderte Verkehrsführung in Senden und stößt mit einem anderen Auto zusammen. Auch ein Kombi ist in den Unfall involviert.

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagmorgen gegen 5.45 Uhr im Sendener Norden ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, wollte ein von Neu-Ulm her kommender Pkw-Fahrer trotz der geänderten Verkehrsführung wegen einer Baustelle an der Anschlussstelle der B28 nach links in das Gewerbegebiet an der Danziger Straße einbiegen. Dabei stieß sein Fahrzeug mit dem eines aus Süden kommenden Autofahrers zusammen. Ein weiterer aus Richtung Süden kommender Fahrer eines Kombi fuhr noch auf die beiden Unfallfahrzeuge auf, blieb aber unverletzt.

Beide Autofahrer mussten nach Unfall in Senden ins Krankenhaus

Beide Pkw-Fahrer erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in die Klinik nach Weißenhorn beziehungsweise Neu-Ulm eingeliefert. Der Löschzug Gerlenhofen der Feuerwehr Neu-Ulm sowie die Feuerwehr Senden waren mit der Aufnahme ausgelaufener Betriebsstoffe, der Verkehrsregelung und der Absicherung der Unfallstelle für die polizeiliche Unfallaufnahme beschäftigt. Im beginnenden morgendlichen Berufsverkehr kam es zu zeitweiligen Verkehrsbehinderungen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. (wis)