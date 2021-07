Top-Talent freut sich auf Ulm

Fedor Zugic ist erst 17 Jahre jung, hat aber schon reichlich Erfahrung gesammelt – auch an seiner neuen Wirkungsstätte. Andreas Obst wechselt zum FC Bayern

Nach Killian Hayes vor zwei Jahren hat sich mit Fedor Zugic erneut ein europäisches Basketball-Talent für einen Wechsel zum Bundesligisten Ratiopharm Ulm entschieden. Der 17-Jährige spielte in den vergangenen drei Jahren für Buducnost Podgorica in der Adrialiga und in der montenegrinischen Meisterschaft. Seine neue Wirkungsstätte kennt er bereits: Im Euro-Cup hat sein Team vergangene Saison zweimal gegen die Ulmer gespielt. Beim Rundgang durch den Orange-Campus war Zugic begeistert: „Hier bekomme ich die Chance, mich in den nächsten Jahren auf europäischem Top-Niveau weiterentwickeln zu können. Dazu kommen die einzigartigen Trainingsmöglichkeiten auf dem Gelände. Ich freue mich unglaublich auf die Zeit in Ulm, das Team und die Fans in der Ratiopharm-Arena.“ Auch von Trainer Jaka Lakovic ist das Top-Talent begeistert.

Schon bei der U16-Europameisterschaft 2018 landete der Name des Teenagers in den Notizbüchern internationaler Scouts. Schließlich war er mit 18,9 Punkten im Schnitt zweitbester Scorer der EM. Zugic hat alle Jugend-Nationalmannschaften Montenegros durchlaufen und bereits ein A-Länderspiel absolviert. Dreimal hat er in den vergangenen drei Jahren mit Buducnost den Pokal, zweimal die Meisterschaft gewonnen. Internationale Aufmerksamkeit erregte er erstmals 2019: Im Euro-League-Spiel gegen Kaunas durfte er als damals 15-Jähriger das erste Mal auf das Parkett und ist damit bis heute der jüngste Spieler, der jemals in dieser Liga eingesetzt wurde.

Ulms Sportdirektor Thorsten Leibenath freut sich auf die gemeinsame Zeit: „Fedor ist einerseits ein Rohdiamant, andererseits für sein Alter schon mit beachtlicher Erfahrung ausgestattet. Für uns ist es dazu etwas ganz besonderes, dass sich ein derart junger und talentierter Spieler für Ratiopharm Ulm entschieden hat. So eine Entscheidung ist auch ein Statement für Verein, Trainer und Umfeld. Alle Beteiligten wollen die Entwicklung auf das nächste Level bestmöglich vorantreiben.“

Wenig überraschend wurde am Dienstagnachmittag vom Verein offiziell der Abschied von Andreas Obst verkündet. Schon am Montag hatte Geschäftsführer Thomas Stoll bei Twitter erste Andeutungen gemacht. Jetzt steht fest: Nationalspieler Obst wechselt zum FC Bayern Basketball. (AZ, scö)