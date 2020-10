vor 6 Min.

Big in Japan: Watanabe schießt FV Illertissen zum Sieg gegen Eichstätt

Natsuhiko Watanabe sichert dem FV Illertissen mit zwei Toren den Sieg gegen Eichstätt. Seine Mannschaftskameraden sind weniger treffsicher.

Von Hermann Schiller

Aufatmen beim FV Illertissen: Nach sieben sieglosen Spielen gelang am Samstag mit dem 2:1 gegen den VfB Eichstätt ein ganz wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt in der bayerischen Fußball-Regionalliga. Dabei hätten die Illertisser aufgrund einer Vielzahl hochkarätiger Chancen schon zur Pause deutlicher als mit 2:0 führen müssen. Der Japaner Natsuhiko Watanabe hatte mit einem Doppelpack den Grundstein für den späteren Sieg gelegt, Kai Luibrand mit einem Pfostenschuss, Maurice Strobel und erneut Luibrand hätten das Ergebnis höherschrauben können, ja müssen. Stattdessen ließ der FVI den Gegner am Leben und musste am Schluss nach dem Anschluss durch den bereits 13. Saisontreffer des Eichstätter Torjägers Fabian Eberle noch kräftig zittern.

Unter dem Strich blieb aber nach einer kämpferischen und geschlossenen Mannschaftsleistung ein verdienter Heimerfolg für den FVI. „Meine Jungs haben den Sieg leidenschaftlich verteidigt, dafür gebührt ihnen großes Lob von meiner Seite“, sagte ein erleichterter Trainer Marco Konrad hinterher: „Es war ein interessantes Spiel, in dem wir zwei Gesichter gezeigt haben. Nach den Führungstoren müssen wir den Sack eigentlich zumachen. So aber wussten wir, dass der Gegner noch kommt.“

Regionalliga Bayern: FV Illertissen besiegt Eichstätt

Nach einem offenen Schlagabtausch zu Beginn der Partie gingen die Illertisser nach elf Minuten mit 1:0 in Führung. Der diesmal von Beginn an aufgebotene Natsuhiko Watanabe nahm eine Kopfballabwehr der Gäste volley und traf. Dabei hätte der kleine Japaner schon nach wenigen Minuten treffen können, doch er scheiterte allein vor Torhüter Felix Junghan. Um so besser machte er es nach einer halben Stunde. Watanabe tanzte seinen Gegenspieler aus und vollendete zum 2:0. Wenig später strich ein Kopfball von Nicolas Keckeisen knapp über die Latte und Maurice Strobel scheiterte allein vor Torhüter Junghan (38.). Auch Kai Luibrand kam in der 41. Minute frei nicht am Torhüter vorbei. Der bewahrte kurz vor der Pause ein weiteres Mal seine Eichstätter vor einem noch höheren Rückstand, als er den Ball nach einem Freistoß von Maurice Strobel aus dem Winkel fischte. Auch Fabio Maiolo scheiterte nach einer knappen Stunde am Teufelskerl im Kasten der Gäste.

Trainerkommentar FV Illertissen - VfB Eichstätt Video: Wilhelm Schmid

Nach einer weiteren Großchance für Maurice Strobel witterten die Gäste allmählich Morgenluft. Sie nahmen mehr und mehr das Heft in die Hand, die Illertisser konnten sich kaum mehr lösen. Die Quittung war in der 78. Minute der 2:1-Anschlusstreffer durch Torjäger Fabian Eberle. Dass Kai Luibrand in der Nachspielzeit erneut allein aufs Tor zulief und daneben zielte, war nicht mehr von Bedeutung. Es blieb beim verdienten Dreier für den FVI. Markus Mattes, der Trainer des VfB Eichstätt, gestand hinterher ein: „Wir hatten Glück, zur Pause nur mit 0:2 zurückzuliegen. In der zweiten Halbzeit hat es meine Mannschaft dann deutlich besser gemacht. Allerdings hat uns Illertissen auch am Leben gelassen. Dadurch hätten wir beinahe sogar noch den Ausgleich gemacht.“

FV Illertissen: Thiel – Wegmann, Rupp, Keckeisen (74. Gölz), Enderle – Watanabe (81. Bergmiller), Zeller (74. Glessing), Strobel (88. Boyer), Maiolo (81. Estevez), Rietzler – Luibrand.

