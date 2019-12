30.12.2019

Eine Bauchlandung der unnötigen Art

Ulm führt mehrfach hoch und verliert trotzdem bei den Crailsheimern. Dass die im letzten Viertel dieses verrückten Spiels mehr Körner haben, ist erstaunlich

Von Pit Meier

Es war eine wilde und unterhaltsame Berg- und Talfahrt in der Arena Hohenlohe und sie nahm ein überraschendes Ende: Die Crailsheimer Merlins gewannen in der Basketball-Bundesliga gegen Ratiopharm Ulm mit 91:79.

Die Merlins hatten schließlich noch am Freitagabend in Braunschweig gespielt und dort in der Verlängerung gewonnen – die Strapazen waren ihnen zu Beginn der Partie gegen Ulm deutlich anzumerken: Nach beinahe acht Minuten führten die Gäste mit 14:3, die Crailsheimer hatten bis dahin keinen einzigen ihrer 13 Würfe aus dem Feld getroffen, acht Nieten standen für die sonst von draußen so treffsichere Mannschaft allein von der Dreierlinie zu Buche. Den Ulmern muss man den Vorwurf machen, dass sie aus dieser Schwäche nicht mehr Profit schlugen. In den verbleibenden zwei Minuten bis zum Ende des ersten Viertels robbten sich die Merlins jedenfalls wieder bis auf sechs Punkte ran (12:18).

Kurze Zeit später betrug der Ulmer Vorsprung nach einem Korbleger von Fabian Bleck sogar nur noch einen Zähler (19:18) und jetzt war das berühmte Momentum bei den Gastgebern. Der Crailsheimer Kapitän Sebastian Herrera besorgte mit einem Dreier ins Gesicht von Andreas Obst die erste Führung für seine Mannschaft (27:25), sieben weitere Punkte packten die Merlins unmittelbar drauf zum 34:25. Obendrein fielen bei Crailsheim jetzt auch die Würfe von draußen. Mit Dreier Nummer vier stellte DeWayne Russell drei Minuten vor der Halbzeit einen Zehnpunkte-Vorsprung her (39:29). Insgesamt gaben die Ulmer dieses Horrorviertel mit 18:34 ab und gingen mit einem 36:46-Rückstand in die große Pause – was sicher auch daran liegt, dass Zoran Dragic bis dahin abgemeldet war. Der MVP-Kandidat traf keinen seiner fünf Würfe aus dem Feld und musste sich mit drei Freiwurf-Pünktchen begnügen. Aber auch die Quoten der gesamten Mannschaft waren schwach. So fiel vor der Halbzeit bei fünf Versuchen kein einziger Ulmer Dreier, am Ende waren es ganze drei.

Nach einem 9:0-Lauf, zu dem Dragic zwei Korbleger beisteuerte, waren die Ulmer aber im dritten Viertel schnell wieder auf Schlagdistanz. Obst stellte nach ziemlich genau fünf Minuten mit einem Dreier plus einem Bonus-Freiwurf den 54:54-Ausgleich her, jetzt waren vorübergehend Intensität und Aggressivität zurück im Spiel der Gäste – auch bei Zoran Dragic. Der Slowene steuerte im dritten Viertel sieben Punkte zur 70:62-Führung seiner Mannschaft bei, die somit wiederum das dritte Viertel mit 34:16 gewann.

Entschieden war diese verrückte Partie damit aber immer noch nicht. Herrera stellte nach etwas mehr als vier Minuten im Schlussviertel wieder auf 74:73 für die Crailsheimer, die am Ende trotz des super-anstrengenden Spiels in Braunschweig nicht einmal 48 Stunden zuvor mehr Körner hatten als die ausgeruhten Ulmer. Nach einem Dunking von Aaron Jones zum 85:77 war das Spiel anderthalb Minuten vor Schluss wirklich durch. Ach ja: Das letzte Viertel ging mit 29:9 an die Merlins.

