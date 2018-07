13.07.2018

Erstmals ohne die Galionsfigur Lokalsport

Nach dem Tod von Franz Häußler ist Edin Mandzukic der Chef des Turniers

Wenn vom kommenden Wochenende an die 49. Auflage des Fußball-Turniers um den Pokal der Städte Ulm und Neu-Ulm in Unterweiler über die Bühne geht, dann fehlt die bisherige Galionsfigur. Franz Häußler wird nicht mehr auf dem Wagen der Turnierleitung stehen, Spiele ankündigen und die Torschützen vermelden. Im Februar war der Erbacher Multifunktionär plötzlich und überraschend im Alter von 80 Jahren gestorben. Seit 1992 hatte er überaus akkurat und korrekt, bei Bedarf auch mal mit bissigem Humor oder spitzen Kommentaren, der Mammutveranstaltung seinen Stempel aufgedrückt und sich den Respekt der Teilnehmer erworben.

Edin Mandzukic heißt nun der neue Mann auf der Stadtpokal-Kommandobrücke. Häußler selbst hatte den 42-jährigen Industriemechaniker zuletzt verstärkt in die Vorbereitungen eingebunden. Der aus Bosnien stammende Mandzukic, der zudem auch Vorstandsmitglied bei Lilijan Ulm ist, sieht sich gerüstet für die Aufgabe: „Man hat es mir wirklich leicht gemacht.“

Mandzukic musste mit einem leicht verkleinerten Teilnehmerfeld planen. Der TSV Neu-Ulm fehlt aufgrund des Aufstiegs in die Landesliga, der SSV Ulm 1846 hat bekanntlich keine zweite Mannschaft mehr und beim TSV Pfuhl hat man aus organisatorischen Gründen auf die Teilnahme verzichtet. „Viele Verletzte, Studenten und Schichtarbeiter lassen keine vernünftige Planung zu, außerdem war die Sommerpause viel zu kurz“, begründet TSV-Trainer Markus Schenk die Entscheidung.

Quasi vor der eigenen Haustüre hat dafür die SSG Ulm die Chance, Stadtpokal-Geschichte zu schreiben. Gleich fünf Mal in Folge standen die Ulmer Vorstädter seit 2013 im Finale, zwei Mal hintereinander stemmten sie am Ende den Pokal auch in die Höhe. Zuletzt wurde im vergangenen Jahr der SV Jungingen in einem internen Bezirksligaduell mit 6:1 abgekanzelt.

Bei der Spielplanung für den kommenden Sonntag wurde bewusst darauf geachtet, dass es zu keinen zeitlichen Problemen wegen des WM-Endspiels kommt. Das letzte Spiel wurde auf 14.30 Uhr angesetzt.

Die sieben Gruppenersten und der beste Zweite erreichen das Viertelfinale.

Vorrundenspiele am morgigen Samstag ab 12.30 Uhr und am Sonntag ab 10.30 Uhr. Außerdem am Dienstag, 17. Juli ab 18 Uhr, am Freitag, 20. Juli ab 18 Uhr, am Samstag, 21. Juli ab 13.30 Uhr und am Sonntag, 22. Juli ab 12 Uhr. Viertelfinalspiele am Dienstag, 24. Juli ab 18 Uhr, Halbfinalspiele am Donnerstag, 26. Juli ab 18 Uhr und Finale am Samstag, 28. Juli um 17 Uhr. (jürs)

