Fußball

vor 18 Min.

SSV Ulm 1846 Fußball: Die sieben verflixten Minuten von Walldorf

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball hat in der Regionalliga Südwest einen scheinbar sicheren Vorsprung aus der Hand gegeben. Warum es in Walldorf nur für einen Punkt gereicht hat.

Von Stephan Schöttl

Im Training am Samstagvormittag war die Stimmung schon wieder gelöst. Das Positive zählte. Zum Beispiel, dass der SSV Ulm 1846 Fußball in der Regionalliga Südwest auch nach acht Spielen noch ungeschlagen ist. Knapp zwölf Stunden zuvor war die Gemütslage noch eine andere.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen