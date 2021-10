Karate

11:00 Uhr

So schaffte es Franz Erben zum Karate-Weltmeister

Plus Franz Erben, jahrelang Cheftrainer beim PKV Illertissen, ist Masters-Weltmeister. Die Philosophie der japanischen Krieger hat er in sein Leben integriert.

Von Jürgen Lutz

Franz Erben (63) hat es geschafft: In Cluj/Rumänien wurde er Weltmeister der Masters über 40 Jahre in der Disziplin Kumite (Kampf Mann gegen Mann). Dabei bezwang der drahtige, 1,87 Meter große Memminger – dort wohnt er – zum Teil über 20 Jahre jüngere Gegner. „Sie kamen aus Irland, Frankreich, Mexiko, Tschechien, USA, Ukraine, Italien und Südafrika“, sagt er. Fast alle Kontrahenten besiegte er vor Ablauf der regulären Kampfzeit von zwei Minuten. Im Finale fegte er einen Mexikaner 6:0 von der Matte und war am Ziel: Weltmeister.

