vor 40 Min.

Knifflige Aufgabe

Der TSV Neu-Ulm und sein neuer Trainer Michael Schwer starten in die Saison

Für die einen haben die Ferien eben erst begonnen, für die anderen endet bereits heute Abend (18 Uhr) die Sommerpause. In der ersten Runde des WFV-Pokals empfängt der Landesligist TSV Neu-Ulm um achtzehn Uhr die Sportfreunde aus Dorfmerkingen. „Eine tolle Herausforderung“, findet Michael Schwer. Damit untertreibt der neue Neu-Ulmer Trainer, denn die Dorfmerkinger sind mittlerweile ein besonderes Kaliber.

Vor drei Jahren noch Ligakonkurrent des TSV, starten die heutigen Gäste in der kommenden Saison als Aufsteiger in der württembergischen Oberliga. Die letzten Aufeinandertreffen in Liga und WFV-Pokal in der Saison 2016/17 hat Neu-Ulm in keiner sonderlich guten Erinnerung: drei Spiele, 0:14 Tore. Deutlicher geht es kaum. Michael Schwer ist dennoch vorsichtig optimistisch. „Wir sind im Plan und konnten unsere Inhalte gut umsetzen.“ Er berichtet von einer ordentlichen Vorbereitungsphase und freut sich auf die heutige Aufgabe. Dorfmerkingen konnte er übrigens am vergangenen Wochenende persönlich in Augenschein nehmen. Die Ostälbler waren zu einem Freundschaftsspiel beim TSV Buch und kamen dort überraschend nur zu einem 1:1-Unentschieden. (jürs)

