Wieder ein aufregender Auftakt

Das Spiel in Mannheim vor fast genau einem Jahr ging auch Holger Bachthaler an die Nerven. Das am kommenden Montag am Bieberer Berg dürfte ebenfalls ganz schön aufregend werden.

Vor einem Jahr ging es für die Ulmer in Mannheim los, diesmal ist Offenbach der erste Gegner – und in den folgenden Wochen folgen weitere Hochkaräter

Von Pit Meier

Es ist fast auf den Tag genau ein Jahr her. Am 28. Juli 2018 trat der SSV Ulm 1846 Fußball am ersten Spieltag der Regionalliga Südwest beim Topfavoriten Waldhof Mannheim an und er gewann durch ein Tor von Vitalij Lux mit 1:0. Auf den weiteren Saisonverlauf hatte dieses Ergebnis allerdings keinen großen Einfluss. Mannheim stieg trotzdem auf, Ulm wurde am Ende Sechster. Und jährlich grüßt das Murmeltier: Auch die neue Spielzeit beginnt für die Spatzen mit einer Auswärtsaufgabe, am Montag um 20.15 Uhr ist mit den Offenbacher Kickers wieder einer der Topfavoriten der Gegner und diesmal wird diese Partie vor wahrscheinlich 8000 bis 9000 Zuschauern sogar live in Sport1 übertragen. Der Unterschied zur vergangenen Saison: Damals folgten mit Balingen und Pirmasens zwei der Papierform nach leichtere Aufgaben. Diesmal bekommen die Ulmer noch im August mit Elversberg, Steinbach und Homburg drei weitere Brocken vorgesetzt.

Dieses Hammer-Programm ist eines der ambivalenten Art. Einerseits ist da die Chance, sich gleich zu Beginn der Saison in der Tabelle oben festzusetzen, Selbstvertrauen zu tanken und ein paar Duftmarken in Richtung der Konkurrenten zu setzen. Aber natürlich besteht auch die Gefahr, dass Anfang September fast schon alles vorbei ist. Die hält der Ulmer Trainer Holger Bachthaler für überschaubar angesichts der Tatsache, dass seine Schützlinge in der vergangenen Saison in der Regel auch den Topteams auf Augenhöhe Paroli geboten haben. Aber mit Verwunderung hat er den Spielplan dann doch zur Kenntnis genommen: „Wir haben es an den ersten fünf Spieltagen mit vier der fünf Meisterschaftsanwärtern zu tun. Ich weiß nicht, wer sich so etwas ausdenkt.“ Der FC Saarbrücken als Topgegner Nummer fünf wartet dann bereits Ende September, anschließend geben sich ein paar Wochen lang die grauen Mäuse der Liga die Klinke in die Hand.

Natürlich muss man auch gegen die gewinnen, wenn man Meister werden will – so wie Offenbach, Saarbrücken, Elversberg, Homburg und Steinbach. Vom Titel redet in Ulm zumindest öffentlich niemand. Bachthaler verweist ebenso wie zuvor schon sein alter und neuer Kapitän Florian Krebs im exklusiven Interview mit unserer Zeitung auf die finanziellen Möglichkeiten der Konkurrenz. Den Homburger Etat etwa schätzt er auf fünf Millionen Euro, der von Ulm dürfte etwas mehr als halb so hoch sein.

Zumindest mittelfristig wollen aber auch die Spatzen in die dritte Liga, langfristig sogar noch weiter nach oben und ihren Fans kann es nicht schnell genug gehen. Erst recht nach dieser tollen Saison-Vorbereitung mit Siegen unter anderem gegen die Drittligisten Unterhaching und Waldhof Mannheim. Diese Leistungen und Ergebnisse haben Eindruck hinterlassen. Auch bei den anderen Trainern in der Liga. Immerhin zehn von ihnen haben die Ulmer als Mitfavoriten gehandelt.

Es könnte durchaus sein, dass am Montag der frühere Aalener Thomas Geyer der einzige Neuzugang in der Startformation ist. Er soll den ausgerechnet zum ersten Gegner Offenbach abgewanderten Luigi Campagna ersetzen. Wichtige Rollen in den Planungen spielen auch Haris Hyseni und Alessandro Abruscia, beide sind aber derzeit verletzt. Auch Steffen Kienle ist für Offenbach noch kein Thema. Bachthaler hofft aber, dass der fünffache Torschütze der vergangenen Saison demnächst wieder ins Mannschaftstraining einsteigt. Um den Platz im Tor werden sich wohl Christian Ortag und David Hundertmark einen Zweikampf liefern.

