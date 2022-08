2:2 beim FC Bayern München II: Für Illertissen wäre sogar mehr drin gewesen

Lokal So richtig einordnen kann der FV Illertissen das 2:2 beim FC Bayern München II nicht. Einerseits wertet man das Remis als Überraschung, andererseits musste der FVI in der Schlussphase sogar noch zittern.

Beim FV Illertissen wertet man das 2:2 (1:1) bei der zweiten Mannschaft des deutschen Meisters Bayern München als Überraschung. Ja, es wäre sogar noch mehr drin gewesen, denn die Illertisser führten durch Jannik Wanner und Yannick Glessing zweimal, hatten vornehmlich in der ersten Halbzeit durchaus die besseren Chancen. In der Endphase mussten sie aber doch noch zittern.